Descubra cómo preparar abonos para su jardín de manera práctica y efectiva

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La experta en huertas Nancy Alfaro Arias nos acompaña para descubrir cómo preparar abonos para el jardín de manera práctica y efectiva, alimentando las plantas y cuidando el suelo.

La especialista explica que un suelo fértil se logra con abonos naturales como el de boñiga, que ha sido utilizado por generaciones en la agricultura.

Además, Alfaro Arias detalla que “se puede usar borra de café, restos de podas y cáscaras de fruta o huevo, aprovechando los desechos orgánicos del hogar”, explicó.