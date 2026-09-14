Descubra cómo impacta el ejercicio en la salud de todo el organismo

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El movimiento actúa como un medicamento natural en el organismo, y en personas con azúcar alto, problemas cardíacos o músculos débiles, el ejercicio rompe el círculo de la enfermedad al mejorar la salud de forma integral.

El Dr. Juan Carlos Salazar González, especialista en medicina deportiva, explica que los músculos en movimiento actúan como una “aspiradora” que absorbe la glucosa de la sangre para usarla como energía, y que a mayor masa muscular, mayor es la capacidad para gestionar los excesos de azúcar.

El especialista recomienda actividades como caminar a paso ligero, andar en bicicleta, nadar o bailar, y sugiere moverse de 3 a 5 días por semana, preferiblemente en las primeras horas de la mañana o al atardecer.