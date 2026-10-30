Descubra cómo decorar su casa con globos para Halloween

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Decorar la casa con globos para Halloween requiere elegir los elementos adecuados, los colores apropiados y la cantidad conveniente para lograr un ambiente de espanto, según explicó Karen Mora.
La especialista compartió cuáles elementos pueden usarse, qué colores de globos funcionan mejor y cuántos se necesitan para una decoración equilibrada.
Asimismo, Mora detalló qué hacer para que la decoración dure bastante tiempo y se mantenga en buen estado durante las celebraciones de la noche más divertida del año.