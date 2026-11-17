Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

El control de los picos de azúcar no exige eliminar todos los alimentos, según explica el doctor Donald Vega, nutricionista especializado en salud hormonal y fertilidad.

El especialista explica cómo influye el orden de los alimentos y recomienda iniciar con vegetales ricos en fibra, seguir con proteínas y reservar los carbohidratos para el final.

Además, aconseja no consumir carbohidratos solos y propone combinarlos con otros alimentos, como una manzana con nueces o tostadas con aguacate y huevo.