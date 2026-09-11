Descubra cómo combinar el tipo de pasta con los complementos de su receta

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

La pasta es uno de esos platos que nunca pasan de moda y que se pueden transformar según los gustos y lo que haya en casa, desde una pasta con mariscos hasta una con pollo o cargada de vegetales.

El chef del Pasta Bar explica que el secreto para lograr una pasta al dente sin que quede dura está en el tiempo exacto de cocción y en elegir el tipo de pasta que mejor combine con cada complemento.

El especialista detalla que, al utilizar mariscos, se debe evitar sobrecocinarlos para que queden jugosos, y que los vegetales deben incorporarse en el momento adecuado para que no pierdan su textura, logrando una pasta sabrosa y cremosa.