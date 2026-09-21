Descubra cómo algunos medicamentos pueden afectar el organismo

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Cuando un medicamento y un órgano de nuestro cuerpo no se llevan bien, hay relaciones tóxicas que pueden afectar el organismo y comprometer la salud de quien los consume de forma prolongada.

El Dr. Eugene Strickland Torres explica que el acetaminofén, usado para dolor y fiebre, puede producir una lesión hepática muy seria en sobredosis o uso prolongado, mientras que el esomeprazol tiene una relación compleja con el sistema digestivo y nervioso.

El especialista detalla que los descongestionantes como la pseudoefedrina pueden elevar la presión arterial y acelerar el pulso, que los AINE como el ibuprofeno afectan estómago, riñón y corazón, y que medicamentos para perder peso como la semaglutida y la tirzepatida, mal utilizados, impactan el sistema digestivo, la vesícula y el riñón.