Desconocimiento de un carril habría provocado el accidente de 3 motociclistas

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Una triple colisión de motocicletas ocurrida en Paraíso de Cartago cobró la vida de un hombre identificado como Carvajal, de 34 años, quien falleció tras ser atropellado en el accidente, según informaron las autoridades.

El hecho, captado por cámaras de seguridad, habría sido provocado por una posible confusión con el horario del carril reversible que opera en el sector, que cambia durante los fines de semana.

Según testigos y personas involucradas, el motociclista fallecido intentó realizar un giro hacia la izquierda, momento en que colisionó con otra motocicleta que circulaba en sentido contrario, cayendo a la vía y siendo impactado por un tercer vehículo de dos ruedas que transitaba por el lugar.

El sistema de carril reversible funciona de lunes a viernes de medianoche a mediodía en dirección Paraíso-Cartago, y de mediodía a medianoche en sentido Cartago-Paraíso, pero los fines de semana el horario se invierte, lo que habría generado el desconocimiento del conductor.