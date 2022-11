El ganador del Balón de Oro, Karim Benzema, ha sido descartado para la Copa del Mundo, pero Francia no cambia sus ambiciones.

Didier Deschamps pidió «más comprensión» mientras Francia se adapta a sus últimas lesiones, en especial a la de Karim Benzema, pero Les Bleus pretenden ir «a tope» con los mismos objetivos que antes.

Francia ya se quedó sin Paul Pogba y N’Golo Kante para el Mundial y ahora ha perdido a Christopher Nkunku y Karim Benzema en vísperas del torneo. Los actuales campeones del mundo se dirigen a su primer partido contra Australia con la incertidumbre en torno a gran parte de su alineación, aunque el entrenador no tiene «ninguna preocupación en absoluto» sobre el estado físico de Eduardo Camavinga y confirmó que Raphael Varane está en condiciones de ser titular.

Cuando se le preguntó el lunes si Francia tendría que reconsiderar su planteamiento para la fase final, Deschamps discrepó, aunque pidió a los medios de comunicación su apoyo: «Vamos a toda máquina con el equipo que tenemos a nuestra disposición», dijo.

«¿Si seremos menos ambiciosos y perdimos la fuerza para llegar a la final? No lo creo. Pero si pudiéramos tener más comprensión por parte de los medios de comunicación, si pudieran darnos un poco más de margen, sería estupendo», se refirió a las chances de Les Blues tras las importantes lesiones.

«Sabemos lo que se nos pide. No estamos contando nuestros pollos antes de que salgan del cascarón, conocemos a nuestros tres rivales por delante. Conocemos muy bien a Australia, pero no me han preguntado nada sobre ellos», siguió, desafiante, Deschamps.

A pesar de sus dificultades, el entrenador galo afirma que Francia no tiene «ninguna aprensión» ni «ninguna ansiedad», incluso con los tres últimos campeones del mundo que han quedado eliminados en la primera ronda.

«Esto se basa en las estadísticas, en las probabilidades, en los hechos, pero creo que cada equipo ha recorrido su propio camino para llegar a donde está hoy», dijo en referencia a las eliminaciones de Italia en Sudáfrica, España en Brasil y Alemania en Rusia, todas en fase de grupo para los campeones defensores.

En ausencia de Benzema, Kylian Mbappe tendrá un papel aún más destacado, después de haber protagonizado el éxito de Francia en Rusia 2018:»Mbappé jugó un papel importante hace cuatro años», dijo Deschamps. «Era muy maduro en ese momento y es aún más maduro ahora por lo que ha pasado en el transcurso de los últimos cuatro años. Ha habido más reconocimiento mundial, más responsabilidad».

«Evidentemente, tiene lo que hay que tener para destacar entre los demás, para marcar; su aura es insuperable. Esto era así hace cuatro años, y lo sigue siendo ahora», siguió Deschamps sus elogios a la figura del PSG.

Francia debuta este martes 22/11 ante Australia en el Estadio Al Janoub en lo que será el segundo partido Grupo D que iniciarán un rato antes Dinamarca y Túnez.

Foto: Getty Images