El entrenador de la Selección francesa está convencido que no llevará al jugador de Juventus si no está en ritmo futbolístico.

Se conoció la lista de convocados de la Selección francesa para los partidos de la Nations League frente a Austria y Dinamarca , pero más allá de las ausencias, Didier Deschamps sorprendió con su postura de no llevar a Paul Pogba al Mundial de Qatar 2022 si no se recupera tras la operación.

El mediocampista aún no pudo debutar de manera oficial en su regreso a Juventus en esta temporada y se sometió a una cirugía en la rodilla derecha por su lesión en el menisco lateral hace unas semanas. Todo ello implica que sea una de las dudas para la nómina final de cara a la Copa del Mundo.

“Es imposible hoy afirmar nada, excepto por la intervención y el protocolo de tratamiento que tiene. Conozco muy bien a Paul, con quien hablo regularmente. Hoy, nadie, ni siquiera él, puede decir si estará en el Mundial. No sé si se puede curar”, manifestó el entrenador al respecto de Pogba.

A su vez, reconoció: “Desde que estoy acá, nunca llevé a un jugador a un torneo final si no estaba totalmente recuperado. Paul, no está aquí para divertir a la galería. Si está recuperado, sería algo muy bueno. No vendrá si no está en forma. Tampoco quiere eso. Es inconcebible”, sostuvo en conferencia de prensa.

“La cantidad de jugadores que habrá, todos estarán listos para jugar”, añadió. En tanto, completó: “Es una cuestión en relación con la competición, los que serán seleccionados podrán responder a estos requisitos”. El campeón del mundo en Rusia 2018 no es la única preocupación para Deschamps.

Karim Benzema es otro de los jugadores que se quedó afuera debido a su lesión en la rodilla, pese a que Carlo Ancelotti anunciara un progreso en su recuperación. También fueron descartados de la lista de citados N’Golo Kante, Presnel Kimpembe, Lucas Hernández y Kingsley Coman.

Precisamente, la ausencia de Benzema podría darle más posibilidades a Antoine Griezmann en cancha, aunque el director técnico opinó de la situación que atraviesa en Atlético de Madrid. “Al menos no está cansado. Tiene una situación que sabe que limita su tiempo de juego”, manifestó.

Griezmann ingresa luego de los 60 minutos de partido debido a una cláusula de venta por parte de Barcelona, por lo que agregó: “Sigue siendo un jugador importante y decisivo para su club. Aspira a mejorar, a hacer más. Ha sido un buen momento (aunque) no ha hecho 90 minutos completos”.

Francia cosechó dos empates y dos derrotas en sus cuatro primeros partidos del Grupo A de la Liga A de la Nations League, por lo que se ubica en puesto de descenso de la máxima categoría de la competición. Recibirán a Austria el 22 de septiembre y viajarán para enfrentarse a Dinamarca el 25 en Copenhague.

La lista de convocados de la Selección francesa:

Alphonse Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Milan); Benoit Badiashile (Mónaco), Jonathan Clauss (Marsella), Theo Hernández (Milan), Jules Kounde (Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Raphael Varane (Manchester United); Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Mónaco), Matteo Guendouzi (Marsella), Adrien Rabiot (Juventus), Aurelien Tchouameni (Real Madrid); Christopher Nkunku (RB Leipzig), Ousmane Dembele (Barcelona), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid); Olivier Giroud (Milan), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain).

Foto: UEFA via Getty Images