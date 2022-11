Didier Deschamps dialogó en conferencia de prensa luego de dar a conocer la lista de los 25 convocados que lo acompañarán a Qatar 2022.

El entrenador de Francia se refirió a su objetivo de cara al certamen, al momento de Karim Benzema , entre otros temas.

«El objetivo de Francia es estar entre las ocho mejores selecciones del Mundial», aseguró con respecto a su fin de cara al certamen que afrontarán en tan solo 11 días y en el que partirán como defensores del título.

También se refirió a Karim Benzema, quien no disputó sus últimos partidos. «He hablado con él en privado. Si no está jugando es porque tuvo dos pequeños problemas físicos. El personal médico también se ha puesto en contacto con él. Ahora que se acerca el Mundial, debe estar atento a esos problemas físicos», afirmó.

Además, hizo mención a la convocatoria de Olivier Giroud. «Adaptarse no es contradecirse. Hay elementos que me hicieron reflexionar. Si tomo esta decisión es porque tengo confianza en Olivier y porque la situación hoy no es la misma que en el verano de 2021. No voy a entrar en detalles, pero hay elementos que puedo tener después de hablar con él», manifestó al respecto.

Entre uno de los temas a tocar, detalló su intención de jugar con cuatro defensores: «Obviamente, la opción no es una defensa de tres hombres. Siempre es una reflexión larga después de analizar lo que hemos hecho, mucha reflexión con el cuerpo técnico, los jugadores. Hemos hecho cosas buenas en este sistema, pero estábamos también en mucha dificultad, desequilibrado. Habrá que defender mejor. Estoy convencido de que es mejor, más adecuado».

Por último, explicó la cantidad de defensores con la que contará. «Los dos jugadores que están en la posición de lateral derecho (Pavard y Koundé) saben lo que espero de ellos. Koundé no es lateral derecho, pero ya han jugado en el Barça. Kimpembe estará disponible para el partido del PSG este fin de semana», declaró.

«Varane no va a jugar (este fin de semana) pero estará disponible para el primer partido. En esta lista hay centrales que veo más bien de un lado. Hay nueve defensas y yo suelo llevar ocho», concluyó.

Foto: Getty Images