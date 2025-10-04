La Selección de Costa Rica confirmó su lista oficial de convocados para los próximos partidos de Eliminatoria Mundialista frente a Honduras y Haití, pero la noticia no pasó desapercibida: varios jugadores quedaron fuera de la convocatoria del técnico Miguel “Piojo” Herrera, generando sorpresa y todo tipo de comentarios entre la afición tica.

Los grandes ausentes

Entre los jugadores que no estarán en estos duelos clave destacan:

Patrick Sequeira

Ariel Lassiter

Santiago Van der Putten

Kenay Myrie

Sebastián Acuña

Brandon Aguilera

Anthony Contreras

Estas ausencias han generado debate entre los aficionados, quienes consideran que podrían aportar variantes ofensivas y experiencia en la Tricolor.

El técnico mexicano cambió en gran parte su convocatoria.