La Selección de Costa Rica confirmó su lista oficial de convocados para los próximos partidos de Eliminatoria Mundialista frente a Honduras y Haití, pero la noticia no pasó desapercibida: varios jugadores quedaron fuera de la convocatoria del técnico Miguel “Piojo” Herrera, generando sorpresa y todo tipo de comentarios entre la afición tica.
Los grandes ausentes
Entre los jugadores que no estarán en estos duelos clave destacan:
- Patrick Sequeira
- Ariel Lassiter
- Santiago Van der Putten
- Kenay Myrie
- Sebastián Acuña
- Brandon Aguilera
- Anthony Contreras
Estas ausencias han generado debate entre los aficionados, quienes consideran que podrían aportar variantes ofensivas y experiencia en la Tricolor.
El técnico mexicano cambió en gran parte su convocatoria.