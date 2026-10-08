Fuerte descarga eléctrica deja hombre muerto en una piscina

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Un hombre adulto murió la tarde de este jueves tras sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba en una piscina en el sector de San Rafael de Poás, en Alajuela.

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De acuerdo con la información preliminar de la atención de emergencia, el incidente fue reportado a las 3:46 p. m.

Lo encontraron sin signos vitales en la piscina

La unidad de soporte que atendió la emergencia abordó al hombre; sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente ni la identidad de la víctima.

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