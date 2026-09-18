Desarrollo infantil: señales sociales y de lenguaje que debemos observar

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

Muchos niños muestran diferencias en el desarrollo, especialmente relacionadas con sus habilidades sociales y del lenguaje, y aunque se sientan, gatean y caminan a tiempo, las diferencias están en los gestos, el juego y el lenguaje social, que a menudo pasan desapercibidos para las familias.

El Dr. Mauricio Rivera, pediatra y neonatólogo, explica que el autismo no se manifiesta igual en todos y que se llama “espectro” porque hay una gran variedad de formas, siendo en las niñas más sutil porque imitan conductas y “enmascaran” dificultades.

El especialista detalla que no existen análisis de sangre o pruebas de laboratorio para el diagnóstico, que el proceso se basa en evaluar el comportamiento, y que durante las revisiones rutinarias entre los 18 y 24 meses el pediatra evalúa aspectos clave del desarrollo.