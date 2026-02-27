Hombre desaparece extrañamente tras discusión con sujetos desconocidos

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La Delegación Regional de Pérez Zeledón del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pidió este viernes la colaboración urgente de la ciudadanía para localizar a Didier Quirós Porras, de 55 años, quien desapareció el pasado 26 de febrero de 2026 en el sector de Río Nuevo.

Según informó el OIJ, el hombre fue visto por última vez en su propiedad, ubicada en calle Mora, en Río Nuevo de Pérez Zeledón, durante la madrugada de ese día.

Discusión previa a la desaparición

De acuerdo con información preliminar, Quirós Porras habría sostenido una discusión con varios sujetos desconocidos en horas de la madrugada, poco antes de que se perdiera todo contacto con él.

Tras la alerta de sus familiares, quienes interpusieron la denuncia formal horas después de los hechos, los agentes judiciales iniciaron las diligencias de investigación correspondientes.

Detectan faltante de objetos y motocicleta

Durante las inspecciones realizadas en la vivienda, los investigadores constataron que hacían falta varios objetos personales, así como la motocicleta del desaparecido, lo que forma parte de las líneas de investigación que maneja el caso.

El OIJ mantiene abiertas las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar el paradero del hombre.

OIJ solicita información confidencial

Las autoridades instaron a cualquier persona que tenga información relevante a comunicarse de inmediato con el Centro de Información Confidencial del OIJ al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645.