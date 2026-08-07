Desaparecen dos menores en Limón y OIJ las busca con urgencia

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) publicó la imagen de dos menores de edad que desaparecieron en Limón.

Los datos de las menores

Se trata de Wuendolyn Chavarría Acuña y Guiselle Mora Gamboa, ambas de 15 años.

Según la información preliminar, fueron vistas por última vez en Limón, Moin, el pasado jueves 6 de agosto de 2026.

El OIJ publicó durante la mañana de este 7 de agosto sus imágenes para solicitar ayuda ciudadana y ubicarlas.

Finalmente, si usted tiene información que pueda ayudar a encontrar a las menores, puede comunicarse al 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

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Por: Camila Rosales Méndez

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