Desaparece niña de 11 años en Alajuela: OIJ pide ayuda urgente

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) publicó la imagen de una niña desaparecida en Alajuela y pide ayuda ciudadana para encontrarla.

¿Qué sucedió con la niña?

Se trata de Angélica Guadalupe Ramírez Obando, de 11 años.

La información preliminar indica que la reportaron como desaparecida este miércoles 5 de agosto en Barrio San José de Atenas, Alajuela. Ese mismo día, al parecer, la vieron junto a su padre.

Durante la tarde de este 6 de agosto, el OIJ publicó la imagen de la niña en sus plataformas oficiales con el fin de encontrarla.

Si usted tiene información de utilidad para localizar a la niña, puede comunicarla al 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

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Por: Camila Rosales Méndez

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