Desaparece niña de 11 años en Alajuela: OIJ pide ayuda urgente

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) publicó la imagen de una niña desaparecida en Alajuela y pide ayuda ciudadana para encontrarla.
Se trata de Angélica Guadalupe Ramírez Obando, de 11 años.
La información preliminar indica que la reportaron como desaparecida este miércoles 5 de agosto en Barrio San José de Atenas, Alajuela. Ese mismo día, al parecer, la vieron junto a su padre.
Durante la tarde de este 6 de agosto, el OIJ publicó la imagen de la niña en sus plataformas oficiales con el fin de encontrarla.
Si usted tiene información de utilidad para localizar a la niña, puede comunicarla al 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.
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Por: Camila Rosales Méndez
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