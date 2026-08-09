El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) publicó la imagen de una menor que desapareció en Alajuela, con el fin de solicitar ayuda para localizarla.

Según el reporte, se trata de Ericka Tatiana Picado Calero, quien tiene 11 años de edad.

Las autoridades informan que la menor estuvo en Pital, barrio Santa Elena, San Carlos, Alajuela, el 7 de agosto de 2026.

El OIJ recibió el reporte de desaparición este sábado 8 de agosto. Durante la mañana de este domingo 9 de agosto, la institución difundió su fotografía para solicitar información a la ciudadanía.

Si usted tiene información sobre su paradero, puede comunicarse al 800-800-0645, del Centro de Información Confidencial.

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Por: Camila Rosales Méndez

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