Derrota de La Sele sentó un precedente histórico a nivel mundial

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La derrota de la Selección Nacional de Costa Rica ante Curazao por la Liga de Naciones no solo fue dolorosa, sino que fue histórica.
Así lo dice el reconocido estadígrafo español, Alexis Martín-Tamayo, conocido como Mister Chip, en sus redes sociales.
De acuerdo con el registro compartido por Mister Chip, nunca antes una selección absoluta había perdido un partido no amistoso después de terminar el primer tiempo con una ventaja de tres goles.
El resultado ante Curazao, por lo tanto, deja un antecedente inédito en este tipo de encuentros a nivel mundial. Costa Rica sentó un precedente histórico, pero lamentablemente negativo.
‼️ H Í S T O R I C O ‼️— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 25, 2026
Costa Rica ganaba 3-0 en el descanso. Terminó perdiendo 3-4.
Jamás había sucedido algo así (dejar escapar TRES goles de ventaja al DESCANSO en CASA, para terminar perdiendo) en un partido NO AMISTOSO de selecciones absolutas. https://t.co/ZRZFfe3WP9
En menos de 40 minutos, Curazao anotó los cuatro goles tras el cambio táctico de Fernando Batista.