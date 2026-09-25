Derrota de La Sele sentó un precedente histórico a nivel mundial

Costa Rica recibió 4 goles en menos de 40 minutos.

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

La derrota de la Selección Nacional de Costa Rica ante Curazao por la Liga de Naciones no solo fue dolorosa, sino que fue histórica.

Así lo dice el reconocido estadígrafo español, Alexis Martín-Tamayo, conocido como Mister Chip, en sus redes sociales.

¿De qué se trata este dato negativo?

De acuerdo con el registro compartido por Mister Chip, nunca antes una selección absoluta había perdido un partido no amistoso después de terminar el primer tiempo con una ventaja de tres goles.

El resultado ante Curazao, por lo tanto, deja un antecedente inédito en este tipo de encuentros a nivel mundial. Costa Rica sentó un precedente histórico, pero lamentablemente negativo.

En menos de 40 minutos, Curazao anotó los cuatro goles tras el cambio táctico de Fernando Batista.