Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

El pasado 14 de agosto, Noticias Repretel publicó las imágenes de supuestas amenazas recibidas por el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, facilitadas por él mismo y por el Ministerio de Comunicación, en las que se incluían las capturas de esas supuestas amenazas y sus autores.

Luis Guillermo Jiménez Valverde es la persona que aparece en la fotografía publicada por Noticias Repretel y remitida por las autoridades nacionales antes citadas. Él solicita que se publique el derecho de respuesta.

Dice esta persona que la fotografía difundida el 14 de agosto de 2026, dentro de la información sobre las amenazas de muerte contra el ministro de Justicia y Paz, corresponde a Luis Guillermo Jiménez Valverde, cédula 1-1952-0991, y que el nombre Jean Marín que se asoció a esa imagen no es el suyo.

Aclara esta persona que ninguna autoridad judicial o policial lo ha detenido, citado ni imputado al señor Jiménez Valverde como sospechoso de este caso.

De buena fe, Noticias Repretel ha retirado la fotografía de todas las publicaciones que son materialmente posibles, para no generar un daño al señor Jiménez Valverde.