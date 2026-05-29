Deportes Repretel estrenará la revista “Destino 2026” a partir del lunes 1 de junio, con 60 minutos cargados de información y secciones especiales sobre el evento que paraliza el planeta.

Alexander Gaitán, Mariela Jiménez, Mónica Malavassi, Carlos Serrano, Blanca Madrigal y Oscar Segura conducirán este espacio de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Canal 6.

Alexander Gaitán adelantó que “las mañanas serán diferentes, vamos a romper un poco el molde”, para mezclar lo serio con un ambiente compartido y disfrutado alrededor de la Copa del Mundo.