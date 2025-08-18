Por medio de su cuenta de X, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randal Zúñiga comunicó que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a Celso Gamboa Sánchez, Alejandro James Wilson alias “Turesky”, Alejandro Arias Monge alias “Diablo” y a Edwin López Vega alias “Pecho Rata”.

Como resultado de esto, todos los activos de estas personas quedan bloqueados en Estados Unidos, entre ellos “Bufete Celso Gamboa & Asociados” y el equipo “Limon Black Star FC”.

La DEA le informó al OIJ y al Ministerio Público que el Departamento del Tesoro ha incluido en la lista OFAC a Celso Gamboa Sánchez, Alejandro James Wilson alias “Turesky”, Alejandro Arias Monge alias “Diablo” y a Edwin López Vega alias “Pecho Rata”. Así como las empresas “Bufete… — DirectorOIJ (@DirectorOIJ) August 18, 2025

“Las personas y organizaciones (bancos, instituciones, empresas, etc) costarricenses que tengan relación con estas 4 personas o estas 2 empresas de esta lista, se ven expuestas al comiso o bloqueo de sus activos también y la imposibilidad de operar al extender los EEUU el castigo sobre quienes realicen transacciones comerciales con estos“, dijo Randall Zúñiga, en una publicación.

El Departamento del Tesoro afirma que desde la apertura de APM Terminals en Moín, los grupos criminales han disputado el control del puerto para transportar cocaína en los contenedores.

Con información de: Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.