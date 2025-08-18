La demolición de dos estructuras en la 25 de Julio, ejecutada por la Policía Municipal de San José tras denuncias vecinales que evidenciaban su uso como centros de venta y consumo de drogas, refleja la coordinación entre comunidad y autoridades para combatir el narcotráfico urbano.

Esta intervención, que se enmarca en los operativos de seguridad priorizados por el Ministerio de Seguridad tras el triple homicidio de Lindora, busca erradicar focos delictivos que afectan barrios residenciales.

Además, la acción fortalece las medidas preventivas contra el microtráfico, alineadas con las exigencias de la Defensoría de los Habitantes para actualizar reglamentos contra ilícitos en instituciones públicas.