Denuncian penalmente a Laura Fernández y Rodrigo Chaves

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

El diputado del Frente Amplio Antonio Trejos presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General contra la presidenta Laura Fernández y el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves.

El legislador pide investigar el presunto nombramiento ilegal del director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

La denuncia cuestiona que Pablo Martínez Bertozzi asumiera el cargo sin contar presuntamente con el grado policial mínimo que exige la ley.

“Para ser nombrado como director o directora de la DIS se requiere tener el grado mínimo de comandante o comisionado de policía”, declaró Trejos.

El legislador sostiene que quien fue nombrado por el gobierno no cumple esos requisitos.

Trejos solicita al Ministerio Público determinar si existe alguna responsabilidad penal en este nombramiento.

La denuncia también pide investigar la participación de Fernández y Chaves en la designación.