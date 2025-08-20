En medio de la disputa de los octavos de final de la Copa Libertadores, el delantero brasileño Vitor Roque, de 20 años y ex jugador del FC Barcelona, quedó en el centro de un escándalo mediático y judicial.

Su ex esposa, la influencer Dayana Lins, presentó una demanda para anular el acuerdo prenupcial firmado con el futbolista y aportó pruebas que lo señalan por infidelidad, insultos y maltrato verbal.

Entre las evidencias entregadas figuran capturas de pantalla de conversaciones íntimas del jugador con otras mujeres, donde incluso hace comentarios de carácter sexual y acuerda encuentros en secreto.

Según la denuncia, Roque habría llevado una “vida de soltero” pese a estar casado, al salir sin el anillo de compromiso y manteniendo relaciones paralelas.

Lins, también de 20 años, sostiene que el matrimonio fue instrumentalizado por el jugador como una estrategia para facilitar su integración en Europa, presentándose como “hombre casado” durante su paso por el FC Barcelona.

El expediente judicial incluye también audios en los que Roque presuntamente insulta a su ex suegra con expresiones como “gorda”, “caza fortunas” y “arrogante”. Además, se conocieron mensajes de la madre del futbolista pidiendo a Dayana “orar y mantenerse fuerte” y rogándole no divulgar los conflictos familiares “por el bien del niño”.

La polémica, que estalló a inicios de 2025 tras la solicitud de divorcio de Lins, amenaza con empañar la imagen de una de las jóvenes promesas del fútbol brasileño.

