Los representantes de Ricky Martin han salido a negar las acusaciones, luego de que el músico recibiera en Puerto Rico una orden de restricción por abuso doméstico. “Las acusaciones contra Ricky Martin que dieron lugar a una orden de protección son completamente falsas y fabricadas”, dijeron los representantes del cantante. “Confiamos mucho en que cuando se conozcan los hechos reales en este asunto, nuestro cliente Ricky Martin quedará plenamente reivindicado”.

La policía intentó emitir la orden de restricción el viernes en un barrio exclusivo de Puerto Rico, de donde es el cantante, informó Associated Press. “Hasta ahora, la policía no ha podido encontrarlo“, dijo a la AP el portavoz policial Axel Valencia, y explicó que la orden impide que Martin se comunique con la persona que presentó la denuncia y que un juez decidirá más tarde si la orden debe mantenerse.

Telemundo informó que los detalles en torno a la denuncia aún no están claros. La orden fue emitida por la jueza Raiza Cajigas Campbell del Juzgado de Primera Instancia de San Juan a solicitud del peticionario. Según los informes, los funcionarios también aclararon que el peticionario inicialmente no presentó una denuncia policial, sino que acudió a los tribunales por derecho propio para solicitar una orden de protección.

La denuncia se presentó en virtud de la Ley 54, también conocida como Ley de Prevención e Intervención del Abuso Doméstico según el Georgetown Journal of Gender and the Law, pero debido a la naturaleza de la ley, las autoridades no revelaron el nombre del peticionario. “Confirmamos que la Policía de Puerto Rico está en proceso de presentar una orden de protección, bajo la Ley 54, emitida contra el señor Enrique Martín”, dijo la policía en un comunicado policial, según Hindustan Times.

“Como lo establece la naturaleza del proceso, desde el momento en que la Policía recibió copia de la orden de protección, a través del nuevo Centro de Operaciones y Tramitación de Órdenes de Protección (COPOP), su trámite fue coordinado por los agentes adscritos al cuartel Dorado.” La noticia llega después de que su exmanager Rebecca Drucker demandara al cantante de “Livin’ La Vida Loca” por más de $3 millones en comisiones impagas, según documentos legales que fueron presentados ante el Tribunal del Distrito Central de Los Ángeles el miércoles.

Drucker dirigió a Martin, de 50 años, durante dos períodos de tiempo separados: de 2014 a 2018 y luego de 2020 a 2022. El último período de tiempo, según Drucker, se debió a que su “vida personal y profesional [estaba] en un caos absoluto”. La denuncia de 15 páginas afirmaba que Drucker ayudó a Martin a través de “contratos de grabación, giras y acuerdos de patrocinio y otros esfuerzos profesionales”, y agregó: “Con Rebecca a su lado, Martin ganó millones de dólares y, por lo tanto, le debe comisiones sustanciales a Rebecca”.

La queja de Drucker también mencionó un incidente que supuestamente tuvo lugar en septiembre de 2020, donde afirmó que Martin fue amenazado con una “acusación que podría poner fin a su carrera”. Argumentó que a través de su abogado, Martin “salió ileso y procedió con su resurgimiento profesional”. Drucker también alegó que Martin “fomentó un ambiente de trabajo tóxico en el que constantemente maltrataba, manipulaba y mentía a Rebecca, obligándola a renunciar como su gerente en abril de 2022″.

Desde entonces, ha afirmado que Martin la ha “amenazado” “y está tratando de obligarla a firmar un acuerdo con una cláusula de confidencialidad para silenciar a Rebecca sobre el comportamiento abominable de Martin que ella ha presenciado y soportado”. Drucker, sin embargo, dijo en los documentos que “no será silenciada“.

La denuncia agrega: “Durante años, ella protegió a Martin de las consecuencias de sus indiscreciones imprudentes. Rebecca lo hizo no solo porque era su manager, sino también porque pensó que Martin era su querido amigo”.