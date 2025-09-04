El hallazgo de dos cuerpos dentro de una mina ilegal en Crucitas reveló nuevamente el trabajo de un grupo muy particular del Cuerpo de Bomberos: los 45 especialistas en rescate dentro de cavernas.

Luis Salas, vocero de la institución, explicó que estos bomberos han sido entrenados durante más de 15 años para enfrentar uno de los escenarios más peligrosos: túneles estrechos, profundos y sin condiciones de seguridad.

En Crucitas, por ejemplo, los rescatistas debieron ingresar a pasadizos de apenas 20 metros de profundidad, sin ventilación, iluminación ni drenajes, con riesgo de derrumbes, acumulación de gases y filtraciones de agua.

“Se logró la extracción de los cuerpos sin que ninguno de nuestros rescatistas sufriera un rasguño, y eso demuestra la preparación de nuestro personal”, destacó Salas.

El equipo especializado trabaja en conjunto con otras unidades, como el grupo de búsqueda en estructuras colapsadas (CUSAR), y recibe el respaldo de las estaciones locales. Según Salas, el éxito de las operaciones depende de la disciplina, la capacitación constante y la coordinación que caracteriza al Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

En palabras del vocero, estos 45 hombres y mujeres “están preparados para atender este tipo de emergencias”, a pesar de los enormes riesgos que implican los rescates en minas clandestinas.