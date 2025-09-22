Escrito por: Eduardo Troconis.

La gala del Balón de Oro 2025 de la revista francesa, France Football, fue celebrada este lunes en el Teatro del Châtelet de París. Allí se entregaron varios de los galardones colectivos e individuales con más prestigio del mundo del fútbol.

¿Quiénes ganaron los premios?

Balón de oro masculino: Ousmane Dembélé

Balón de oro femenino: Aitana Bonmatí

Trofeo KOPA (mejor de 21 años o menos) masculino: Lamine Yamal

Trofeo KOPA (mejor de 21 años o menos) femenino: Vicky López

Trofeo Yashin (mejor portero y portera): Donnarumma y Hannah Hampton

Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador y entrenadora): Luis Enrique y Sarina Wiegman

Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador del año): Viktor Gyökeres

Mejor club masculino: PSG

Mejor club femenino: Arsenal

Trofeo Gerd Müller femenino (máximo goleador del año): Ewa Pajor

Premio Sócrates (Fair-play): Xana Foundation

De esta manera, Ousmane Dembélé se coronó como el mejor jugador del mundo en la temporada 2024-25. Asimismo, los otros premios dejaron entre ver un claro dominio de equipos como PSG y Barça.