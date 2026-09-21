Delitos en Costa Rica contabilizan casi 100 al día en 2026

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mediante su plataforma web, expone las cifras respecto a la cantidad de delitos que registra Costa Rica.

La criminalidad en Costa Rica

Según los datos de las autoridades, el país registra alrededor de 25.138 delitos, lo que constituye un promedio de cerca de 95,2 delitos diarios.

Adicionalmente, estos son los delitos de mayor incidencia:

Hurtos: 8.181

Robos: 5.519

Asaltos: 5.198

Hablando geográficamente, también hay una mayor cantidad de delitos registrados en la provincia de San José, con números superiores a los 9000.

Por: Camila Rosales Méndez

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