Delitos en Costa Rica contabilizan casi 100 al día en 2026

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mediante su plataforma web, expone las cifras respecto a la cantidad de delitos que registra Costa Rica.
Según los datos de las autoridades, el país registra alrededor de 25.138 delitos, lo que constituye un promedio de cerca de 95,2 delitos diarios.
Adicionalmente, estos son los delitos de mayor incidencia:
Hablando geográficamente, también hay una mayor cantidad de delitos registrados en la provincia de San José, con números superiores a los 9000.
Por: Camila Rosales Méndez
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