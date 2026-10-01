Delirio: señales de alerta que no debe ignorar

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

El delirio es un estado de confusión grave y repentino que altera la atención, la conciencia y el pensamiento, y afecta habitualmente a pacientes graves, personas recién salidas de una cirugía, con infecciones severas o que consumen alcohol o drogas.

El Dr. Adrián Andrés Rojas Torres explica que una persona que experimenta desorientación y confusión repentina puede estar sufriendo de delirio, y que este trastorno aparece de forma brusca con síntomas que fluctúan a lo largo del día, a diferencia de la demencia que progresa durante meses o años.

El especialista detalla que la persona no puede concentrarse ni seguir una conversación, no sabe dónde está ni qué día vive, puede ver u oír cosas que no son reales y presenta insomnio nocturno, y que infecciones como las del tracto urinario, neumonías o sepsis, así como nuevos medicamentos o desequilibrios de azúcar y sodio, pueden desencadenarlo.