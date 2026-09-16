Delincuentes roban carro y lo chocan minutos después

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Tras golpear y robar el vehículo a un conductor mediante el método del bajonazo en San Sebastián, los delincuentes abandonaron el automotor luego de chocar con una estructura.

Los robacoches eran perseguidos por la Policía, momento en el cual quien conducía perdió el control y se salió de la vía, lo que facilitó que los sospechosos escaparan de la escena.

Tras el percance, los hombres huyeron y hasta el momento no han sido localizados, mientras que el caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial.