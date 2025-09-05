Un violento asalto ocurrido en Parrita el pasado lunes, en horas de la noche quedó registrado en cámaras de seguridad, mostrando la crudeza con la que actuaron dos hombres encapuchados y vestidos de negro.

Los delincuentes ingresaron a un local comercial y agredieron en múltiples ocasiones a los trabajadores, dos personas de origen oriental.

Según las autoridades, no se descarta que estos sujetos estén vinculados a otro hecho cercano en el que dos personas perdieron la vida durante un asalto, debido a las similitudes físicas de los agresores.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que en lo que va del 2025 se han atendido más de 4.000 casos de asaltos en el país, principalmente a peatones y comercios, muchos de ellos con consecuencias fatales.

Aunque la cifra es mil casos menor que la del año anterior, la violencia con la que se cometen preocupa a las autoridades.

En la zona del Pacífico Central, además de asaltos, se han reportado casos de extorsión a comerciantes y taxistas, a quienes los grupos criminales exigen pagos semanales a cambio de permitirles trabajar sin ser atacados.

Las autoridades investigan este caso mientras refuerzan operativos en la región para intentar contener la ola de violencia que afecta al país.