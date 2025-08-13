Tras tres fechas del Campeonato Nacional, ningún delantero del Deportivo Saprissa logró anotar, un problema que ocupa al técnico Paulo Wanchope.

La dificultad para encontrar gol quedó en evidencia durante la goleada que sufrió el equipo en Cartago.

El panameño Gustavo Herrera es el jugador que más minutos ha disputado en la liga con 214, pero aún no pudo celebrar. Orlando Sinclair suma 173 minutos y un gol, aunque este fue en la Copa Centroamericana ante Verdes.

Ariel Rodríguez sigue sin marcar en el torneo local, mientras Newton Williams, quien celebró ante Cartago en la Copa, solo pudo jugar 14 minutos en el campeonato debido a una lesión.

La falta de gol complica la consolidación del Saprissa en el inicio del torneo. El equipo ya suma dos prácticas esta semana, enfocadas en preparar el viaje a Liberia para su próximo compromiso.