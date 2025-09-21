Concacaf dio a conocer a sus candidatos para Jugador del Año y entre esos se encuentra un delantero costarricense.

¿Quién es?

Se trata de Manfred Ugalde.

¿Por qué?

Concacaf citó algunos de sus logros en la temporada 2024/2025:

Ser goleador en Selección Nacional, con 7 anotaciones y 4 asistencias en 13 partidos.

Ser el primer jugador de Concacaf que es goleador de la Liga Premier de Rusia, con 17 goles.

Ser el primer jugador del Spartak que concreta 4 goles y 1 asistencia en 1 solo partido.

¿Dónde votar por él?

Usted puede votar por el tico en la página de la Concacaf.