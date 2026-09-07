Delantero de Saprissa volverá a jugar en Copa Centroamericana

El delantero de Saprissa volverá a jugar en la Copa Centroamericana después de cumplir una sanción que le impidió participar en la fase de grupos del torneo.

Orlando Sinclair, delantero del Saprissa, afirma que “no hay que tomárselo personal, como dicen, hay que tratar de mejorar y demostrar en la cancha”.

El jugador estará disponible para el equipo morado en los próximos partidos de la competencia regional.

El regreso del atacante fortalecerá la ofensiva del Saprissa en el certamen internacional.