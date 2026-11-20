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Édgar Zúñiga, conocido como “Lito”, es sonidista del canal desde hace más de 10 años y también se desempeña como motivador y productor audiovisual.
Su pasión por el sonido no termina al finalizar la jornada laboral, pues en su propia casa construyó un estudio de grabación con dedicación.
Ese espacio se ha convertido en el lugar perfecto para seguir creando y aprendiendo, e incluso permitió que la periodista Amairaní Pizarro grabara una canción gracias a su conocimiento.