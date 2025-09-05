Sergio y su hermano, quienes iniciaron con un pequeño taller mecánico, han logrado posicionar su apellido en el Campeonato Nacional de Automovilismo.

Combinando llaves, neumáticos y adrenalina para convertir su pasión en una carrera profesional, demostrando que los sueños se construyen con esfuerzo y constancia familiar.

Aunque destacan que más allá de los podios y trofeos, valoran profundamente la unión fraternal que les permitió transformar su humilde inicio en un proyecto de alto rendimiento deportivo.