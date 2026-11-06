Del soul británico a la gran final: Natasha Alfaro quiere hacer historia como Amy Winehouse

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Una voz grave, un estilo inconfundible y una personalidad que marcó a toda una generación. Natasha Alfaro Marchena consiguió llegar hasta la gran final de La Voz del Más Allá interpretando a Amy Winehouse y ahora buscará convertir esa transformación en una victoria.

La artista británica dejó una huella profunda en la música gracias a su particular mezcla de soul, jazz y R&B. Aunque su carrera terminó prematuramente en 2011, Winehouse consiguió reconocimiento internacional con el álbum Back to Black, que la convirtió en una de las voces más influyentes de su generación.

Natasha defenderá su lugar en la final con “You Know I’m No Good”, una de las canciones más reconocidas de Winehouse. El tema explora las contradicciones de una relación sentimental y destaca por su particular fraseo, una de las características que Natasha deberá recuperar para acercarse a la identidad musical de la cantante

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