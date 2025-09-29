La periodista Amairani Pizarro nos guía por un recorrido histórico que inicia con la lucha estudiantil que dio nombre al Paseo de los Estudiantes, un sitio que conserva memoria colectiva.

Se revelan aspectos culturales que hoy lo vinculan con la identidad china costarricense, tras su transformación como Barrio Chino.

El espacio, que antes fue punto de encuentro para movilizaciones, ahora refleja una diversidad cultural activa y así esta zona céntrica capitalina se convierte en un reflejo de convivencia entre pasado y presente.