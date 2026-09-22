Del horno al plato! Un menú para conquistar su mesa

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Una lasaña de pollo en capas, con ensalada, focaccia de masa madre y vegetales, convierte una comida cualquiera en mesa de domingo, y para el final, tres postres se disputan la última cucharada: tres leches, pie de limón y cheesecake.

El chef José Ignacio Benavides, del restaurante Casa Vieja, explica qué hace que una lasaña de pollo tenga un sabor y una textura distintos a los de la tradicional de carne, y cómo preparar el pollo para que quede jugoso dentro de la lasaña.

El especialista detalla qué tipo de salsa lleva y cómo se logra la textura correcta, cómo se acomodan las capas para que la lasaña se sirva firme y pareja, y comparte los secretos para que el tres leches quede húmedo sin desarmarse, el pie de limón logre el equilibrio entre lo ácido y lo dulce, y el cheesecake no se agriete y quede cremoso.