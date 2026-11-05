Del bullying a convertirse en el Príncipe de la Canción

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Durante una etapa de su vida, Dereck García sufrió bullying relacionado con su apariencia física. Los comentarios y señalamientos de otras personas terminaron convirtiéndose en una experiencia difícil que también tuvo impacto en su seguridad personal.

Con el tiempo, Dereck encontró en la música un espacio diferente. Hoy se enfrenta a las cámaras, al público y al jurado transformado en José José, uno de los intérpretes más reconocidos de la música latina, y utiliza su voz como una manera de mostrar cuánto ha avanzado.

Ahora está en semifinales y el contraste es enorme: quien en algún momento tuvo que soportar comentarios sobre su apariencia hoy recibe aplausos frente a todo un país. Dereck quiere que su historia demuestre que aquello que alguna vez pudo disminuir su confianza no tiene por qué definir hasta dónde puede llegar.

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