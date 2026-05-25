Dekra se pronuncia tras fallecimiento a balazos de oficiales

DEKRA se pronunció oficialmente tras el violento hecho ocurrido durante la madrugada en su estación ubicada en El Roble de Puntarenas, donde dos oficiales de seguridad privada murieron durante un ataque armado.

Por medio de un comunicado, la empresa expresó sus condolencias por el fallecimiento de los trabajadores y mandó un mensaje a quienes hoy sufren de su pérdida.

“En DEKRA lamentamos el fallecimiento de los oficiales de seguridad y expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos”, indicó la empresa.

¿Qué pasará con la atención hoy?

La compañía señaló que el caso permanece bajo investigación de las autoridades correspondientes, quienes continúan con la recopilación de evidencias y otras diligencias relacionadas con el hecho.

Debido a ese proceso, DEKRA indicó que no brindará detalles adicionales por el momento.

Además, confirmó que la estación de Puntarenas permanecerá cerrada temporalmente mientras concluyen las labores que realizan las autoridades en el sitio.

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Hasta ahora, las autoridades mantienen la investigación abierta y continúan con operativos para ubicar a los responsables del doble homicidio.