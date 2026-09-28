Definido el cuerpo técnico que acompañará a Bryan Ruiz en Liga de Naciones

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

La Federación Costarricense de Fútbol definió el cuerpo técnico que acompañará a Bryan Ruiz en los dos partidos restantes de la Liga de Naciones.

Wilmer López

Según comunicó la Federación y como conoció Deportes Repretel, Wilmer el ‘Pato’ López llega como uno de los asistentes técnicos de Ruiz.

También lo hizo con Alajuelense a inicios de setiembre, cuando asumió ese cargo bajo el interinato de Bryan Ruiz previo a la llegada de Oscar Ramírez.

Edson Soto

El experimentado formador se incorpora como asistente técnico. Ariel González será el analista técnico de video.

Costa Rica deberá enfrentar a Nicaragua y Haití en los dos juegos restantes, en busca de evitar el descenso y optar por puestos altos en la tabla.