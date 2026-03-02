Los Juegos Deportivos Nacionales 2027 ya tienen fecha oficial: la etapa final de la edición 43 se realizará en julio de ese año, según confirmó esta semana el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación.

La decisión, tomada en una reunión del organismo, permitirá a comités cantonales y atletas iniciar sus planes de trabajo para llegar en óptimas condiciones a la justa, que representa el evento multidisciplinario más importante del país.

En marzo próximo, las autoridades definirán si adjudican la sede o abren un nuevo periodo de recepción de candidaturas.

“Ya los atletas pueden empezar a hacer sus planes de trabajo para poder llegar a esa fecha con su mejor desarrollo”, expresó Donald Rojas, director del ICODER.