El ordenamiento jurídico reconoce que una persona tiene derecho a ser reparada cuando sufre un perjuicio debido a un hecho ilícito cometido por otro. Este daño, conocido como daño moral, no necesariamente está ligado a una pérdida económica cuantificable, sino al sufrimiento, la afectación a la vida personal y el menoscabo a los derechos personalísimos.

Iniciar un proceso de este tipo requiere, en primer lugar, demostrar de manera fehaciente la existencia de ese perjuicio real. Para ello, son de gran utilidad pruebas como informes médicos o psicológicos que certifiquen el impacto en la salud, testimonios, y cualquier documento o evidencia que vincule el hecho con el daño causado.

El consejo más valioso para quien se encuentre en esta situación es buscar asesoría legal especializada desde el primer momento. Un abogado podrá guiar los pasos concretos a seguir, evitar errores formales que podrían entorpecer la demanda y ayudar a construir un caso sólido.