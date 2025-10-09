La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Salud regular las vibraciones y el ruido que generan los gimnasios en lugares residenciales, argumentando que actividades como el crossfit o el grit box representan un riesgo para la salud física y mental.

Además, la institución destacó la necesidad de regular incluso a los gimnasios que atienden a menos de 100 personas, con el fin de garantizar el bienestar de los vecinos.

Esta iniciativa busca establecer un marco normativo que equilibre el derecho a realizar actividades físicas con el derecho a un ambiente sano y tranquilo en las comunidades.