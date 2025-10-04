La Defensoría de los Habitantes presentó este viernes un recurso de amparo electoral tras la publicación de la imagen con la frase “Cayó la Mordaza” en los perfiles oficiales de varias instituciones públicas, incluyendo el Ministerio de Seguridad Pública.

Según la entidad, este tipo de publicaciones tienen el efecto de erosionar la confianza ciudadana, ya que generan la percepción de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) actúa con intereses parcializados.

Señalan gravedad en el Ministerio de Seguridad

Uno de los puntos más señalados por la Defensoría es que el mensaje fue difundido desde las cuentas del Ministerio de Seguridad Pública, institución armada encargada de garantizar el orden.

Para la Defensoría, esto representa una acción contraria al régimen de veda electoral, ya que se trata de un mensaje político emitido desde una plataforma estatal.

Posible violación a la veda electoral

La entidad recordó que, durante la veda, las instituciones debían mantener una posición de neutralidad absoluta y no pueden difundir mensajes que puedan ser interpretados como propaganda o inclinación política.

La discusión ahora queda en manos de las autoridades correspondientes, quienes deberán determinar si existió una violación a las normas electorales vigentes.