El defensor panameño Fidel Escobar, jugador del Deportivo Saprissa, logró una mención internacional de peso al ser incluido en el top 10 mundial de defensores con más minutos en los últimos 365 días, según el Observatorio de Fútbol del CIES.

Fidel Escobar en la élite mundial

Pese a que Saprissa atraviesa un momento complicado tanto en el torneo nacional como en competencias internacionales, Escobar brilla a nivel individual.

El estudio del CIES lo coloca en una lista que comparte con referentes como:

Virgil Van Dijk (Liverpool)

(Liverpool) Achraf Hakimi (PSG)

(PSG) Nicolás Otamendi (Benfica)

(Benfica) Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

El zaguero morado aparece como uno de los futbolistas que más minutos ha disputado en el último año, consolidándose como pieza clave tanto en su club como en la selección de Panamá.