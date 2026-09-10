Defensa de Alajuelense superó molestia sufrida en el clásico

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Fernando Piñar superó la molestia que sufrió en el clásico y está disponible para el partido de esta noche por la Copa Centroamericana. El defensor ha entrenado en los últimos días a la par de sus compañeros y tendría la oportunidad de volver al once titular, luego de ingresar de cambio en el Clásico y de que las lesiones lo hayan afectado en el Campeonato Nacional.

El cuadro manudo recupera piezas importantes como Ángeles Saldívar y Luis Díaz, aunque no serían de la partida para este choque.

El entrenador destacó que contar con el plantel completo por primera vez en el semestre les llena de confianza y optimismo para lo que viene.