Defensa de Alajuelense está listo para volver

El defensor de Alajuelense, Fernando Piñar, está listo para volver a las canchas luego de perderse nueve partidos por una lesión muscular que lo mantuvo fuera de las convocatorias del equipo manudo.

Piñar, quien ya se ha estado entrenando con normalidad, completó recientemente 35 minutos de trabajo en cancha durante un fogueo y mantiene un plan progresivo para recuperar ritmo de competencia.

El regreso del defensor es clave para Alajuelense, ya que ha sido una pieza fundamental en la zaga rojinegra durante la temporada.