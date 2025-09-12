Escrito por: Eduardo Troconis.

Walter Centeno debutó con el pie derecho como entrenador de San Carlos: los toros del norte vencieron 2-3 a Guadalupe en el Colleya Fonseca en la noche de este martes y salieron del fondo de la tabla.

En la rueda de prensa posterior al partido, fue cuestionado por la actualidad de la selección nacional y específicamente sobre Miguel Herrera. Walter no se mordió la lengua al opinar:

“No podemos perder la calma. Entiendo la presión de la prensa, de la gente… Este entrenador (Miguel Herrera), lo estaba haciendo bien, todo el mundo estaba contento, tuvo una semana mala y ahora es el más malo”.

Sobre el empate de Costa Rica ante Haití y la situación de los jóvenes en la selección, mencionó:

“Todo el mundo menospreció al rival, y el rival lo hizo bien, el fútbol ahora está muy igualado. Los muchachos hicieron esfuerzo, se entregaron. Hay que darle continuidad a esa gama de jugadores jóvenes”.

“A veces hay que equivocarse para alcanzar el éxito“

Walter Centeno recordó a la selección de Brasil 2014 al hacer una reflexión sobre la actual Costa Rica:

“Keylor Navas, Celso Borges, Bryan Ruiz… Quedamos eliminados (en el repechaje de Sudáfrica 2010). Cuatro años después fueron la mejor selección de la historia del país. A veces hay que equivocarse para alcanzar el éxito”.

Con estas declaraciones, “Paté” hizo un llamado a la calma y la paciencia, y aseguró que muchas veces las derrotas y caídas son parte del aprendizaje y posterior éxito.